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WKN: 860186 / ISIN: JP3937200008

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Azbil zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Azbil öffnet voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 17,51 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Azbil 16,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 70,84 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 75,25 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 73,03 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 75,76 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 315,77 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 298,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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