Erste Schätzungen: Azrieli Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Azrieli Group stellt voraussichtlich am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 3,58 ILS. Dies würde einer Verringerung von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Azrieli Group 3,77 ILS je Aktie vermeldete.

Azrieli Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 744,6 Millionen ILS abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 938,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 15,03 ILS, gegenüber 15,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,11 Milliarden ILS geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,99 Milliarden ILS erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at