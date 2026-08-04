Erste Schätzungen: Azrieli Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Azrieli Group wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 3,15 ILS je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Azrieli Group 2,64 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 27,80 Prozent auf 706,1 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 978,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 13,74 ILS prognostiziert. Im Vorjahr waren es 15,57 ILS je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,85 Milliarden ILS umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,99 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at