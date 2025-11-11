Azrieli Group Aktie

Azrieli Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RK78 / ISIN: IL0011194789

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Azrieli Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Azrieli Group wird sich voraussichtlich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Azrieli Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,29 ILS vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,16 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Azrieli Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 684,4 Millionen ILS abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 857,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 13,59 ILS im Vergleich zu 12,22 ILS im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 2,91 Milliarden ILS, gegenüber 3,34 Milliarden ILS ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Azrieli Group Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu Azrieli Group Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Azrieli Group Ltd. 103,50 9,10% Azrieli Group Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen