Azrieli Group Aktie
WKN DE: A0RK78 / ISIN: IL0011194789
|
11.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Azrieli Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Azrieli Group wird sich voraussichtlich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Azrieli Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,29 ILS vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,16 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Azrieli Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 684,4 Millionen ILS abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 857,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 13,59 ILS im Vergleich zu 12,22 ILS im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 2,91 Milliarden ILS, gegenüber 3,34 Milliarden ILS ein Jahr zuvor.
