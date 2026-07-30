Erste Schätzungen: Azul präsentiert Quartalsergebnisse

Azul wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,489 USD. Im Vorjahresquartal waren 79395,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 978,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 872,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie, gegenüber 8506,58 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,41 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at