Erste Schätzungen: Azul stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Azul wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,489 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 79395,79 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 978,6 Millionen USD – ein Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Azul 872,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8506,58 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 4,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,87 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at