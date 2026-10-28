Azul Aktie
WKN DE: A41YSK / ISIN: US05501U6010
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Azul verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Azul stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,142 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -82587,440 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,76 Prozent auf 1,11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,508 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8506,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,37 Milliarden USD, gegenüber 3,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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