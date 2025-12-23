Erste Schätzungen: AZZ präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AZZ stellt voraussichtlich am 07.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass AZZ im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,12 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll AZZ 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 418,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AZZ 403,7 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,01 USD aus. Im Vorjahr waren 1,79 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at