06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: B&B TOOLS (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

B&B TOOLS (B) wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,25 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte B&B TOOLS (B) ein EPS von 1,01 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,20 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,62 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 8,57 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,20 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,97 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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