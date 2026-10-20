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WKN DE: A0M889 / ISIN: CA11777Q2099

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: B2Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

B2Gold wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,121 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 816,7 Millionen USD für B2Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,08 Milliarden CAD erzielt wurde.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,579 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,420 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,82 Milliarden USD, gegenüber 4,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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