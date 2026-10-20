B2Gold Aktie
WKN DE: A0M889 / ISIN: CA11777Q2099
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: B2Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
B2Gold wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,121 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 816,7 Millionen USD für B2Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,08 Milliarden CAD erzielt wurde.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,579 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,420 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,82 Milliarden USD, gegenüber 4,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu B2Gold Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: B2Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: B2Gold stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: B2Gold stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: B2Gold stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu B2Gold Corp
Aktien in diesem Artikel
|B2Gold Corp
|4,65
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.