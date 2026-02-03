Erste Schätzungen: B2Gold stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

B2Gold äußert sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,205 USD aus. Im letzten Jahr hatte B2Gold einen Verlust von -0,010 CAD je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,17 Milliarden USD, was einem Umsatz von 698,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,539 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,660 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,12 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,61 Milliarden CAD.

