Erste Schätzungen: B2Holding AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

B2Holding AS äußert sich voraussichtlich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,445 NOK gegenüber 0,350 NOK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,34 Prozent auf 972,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte B2Holding AS noch 873,0 Millionen NOK umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,17 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,68 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 4,72 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 3,60 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at