Erste Schätzungen: B2Holding AS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

B2Holding AS lädt voraussichtlich am 10.02.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,294 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll B2Holding AS nach den Prognosen von 3 Analysten 948,2 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 852,0 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,36 NOK, gegenüber 0,755 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,16 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,17 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at