Erste Schätzungen: B2Holding AS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

B2Holding AS lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,520 NOK aus. Im letzten Jahr hatte B2Holding AS einen Gewinn von 0,370 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 958,7 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 955,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,32 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,68 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,60 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,60 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at