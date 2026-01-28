Erste Schätzungen: B2Holding AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

B2Holding AS gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,425 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte B2Holding AS 0,050 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,08 Prozent auf 953,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte B2Holding AS noch 814,0 Millionen NOK umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 NOK, gegenüber 0,750 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 4,06 Milliarden NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,44 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at