11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: B3 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

B3 wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,169 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei B3 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,25 Prozent auf 486,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte B3 noch 411,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,562 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

