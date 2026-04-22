B3 Aktie

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WKN DE: A3DCXA / ISIN: US11778E1064

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: B3 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

B3 stellt voraussichtlich am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,173 USD je Aktie gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 38,31 Prozent auf 564,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 408,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,679 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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