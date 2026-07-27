B3 Aktie

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WKN DE: A3DCXA / ISIN: US11778E1064

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: B3 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

B3 wird voraussichtlich am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,192 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 20,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 542,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 448,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,720 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,28 Milliarden USD, gegenüber 1,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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