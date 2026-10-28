B3 Aktie
WKN DE: A3DCXA / ISIN: US11778E1064
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: B3 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
B3 wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,173 USD aus. Im letzten Jahr hatte B3 einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent auf 542,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 456,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,720 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,30 Milliarden USD, gegenüber 1,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: B3 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: B3 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: B3 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: B3 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.