Erste Schätzungen: B3IT Management AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

B3IT Management AB lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,06 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,340 SEK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 348,8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 336,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 SEK im Vergleich zu 9,56 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,24 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,13 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at