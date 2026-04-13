B3IT Management AB Aktie
WKN DE: A2AMJH / ISIN: SE0008347660
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: B3IT Management AB präsentiert Quartalsergebnisse
B3IT Management AB präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,27 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte B3IT Management AB 0,730 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 299,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 323,6 Millionen SEK umgesetzt.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,96 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,20 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,21 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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