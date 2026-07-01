Erste Schätzungen: B3IT Management AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

B3IT Management AB lädt voraussichtlich am 16.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,934 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 2235,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem B3IT Management AB 0,040 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 302,7 Millionen SEK aus – eine Minderung von 4,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte B3IT Management AB einen Umsatz von 315,6 Millionen SEK eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,20 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,19 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at