Erste Schätzungen: Babcock Wilcox Enterprises legt Quartalsergebnis vor

Babcock Wilcox Enterprises stellt voraussichtlich am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,076 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 89,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,710 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 155,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 134,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Babcock Wilcox Enterprises einen Umsatz von 66,3 Millionen USD eingefahren.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,367 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 623,5 Millionen USD, gegenüber 717,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at