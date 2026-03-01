Babcock & Wilcox Enterprises Aktie
WKN DE: A2PN0R / ISIN: US05614L2097
|
01.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Babcock Wilcox Enterprises legt Quartalsergebnis vor
Babcock Wilcox Enterprises stellt voraussichtlich am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,076 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 89,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,710 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 155,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 134,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Babcock Wilcox Enterprises einen Umsatz von 66,3 Millionen USD eingefahren.
3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,367 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 623,5 Millionen USD, gegenüber 717,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
