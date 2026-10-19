Erste Schätzungen: Backblaze A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Backblaze A wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,047 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,99 Prozent auf 44,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Backblaze A noch 37,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD, gegenüber -0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 173,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 145,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at