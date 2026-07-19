Erste Schätzungen: Backblaze A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Backblaze A wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Backblaze A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,017 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 39,9 Millionen USD – ein Plus von 10,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Backblaze A 36,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,109 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 162,3 Millionen USD, gegenüber 145,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at