Backblaz a Aktie
WKN DE: A3C7DU / ISIN: US05637B1052
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Backblaze A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Backblaze A stellt voraussichtlich am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Backblaze A einen Umsatz von 34,6 Millionen USD eingefahren.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,017 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,460 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 157,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 145,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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