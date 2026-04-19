Backblaz a Aktie

Backblaz a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7DU / ISIN: US05637B1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Backblaze A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Backblaze A stellt voraussichtlich am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Backblaze A einen Umsatz von 34,6 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,017 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,460 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 157,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 145,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Backblaze Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Backblaze Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Backblaze Inc Registered Shs -A- 4,10 2,50% Backblaze Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen