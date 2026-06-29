Erste Schätzungen: Bactiguard gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bactiguard lässt sich voraussichtlich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bactiguard die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,250 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,70 Prozent verringert. Damals waren -0,230 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 50,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 3,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,043 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,220 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 211,0 Millionen SEK, gegenüber 215,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at