Bactiguard Aktie
WKN DE: A115EQ / ISIN: SE0005878741
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bactiguard mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bactiguard wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,160 SEK gegenüber -0,130 SEK im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bactiguard in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 50,0 Millionen SEK im Vergleich zu 59,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 SEK, gegenüber -0,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 230,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 215,9 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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