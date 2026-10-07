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WKN DE: A115EQ / ISIN: SE0005878741

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bactiguard öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bactiguard lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK gegenüber -0,210 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 52,0 Millionen SEK – ein Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bactiguard 45,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,250 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 214,2 Millionen SEK, gegenüber 215,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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