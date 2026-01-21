Bactiguard Aktie

WKN DE: A115EQ / ISIN: SE0005878741

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bactiguard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bactiguard wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,290 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 866,67 Prozent verringert. Damals waren -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 19,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 63,1 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Bactiguard für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 51,0 Millionen SEK aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,130 SEK im Vergleich zu -0,850 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 212,0 Millionen SEK, gegenüber 241,7 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

