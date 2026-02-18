Badger Daylighting Aktie

Badger Daylighting für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPLR / ISIN: CA0565331026

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Badger Daylighting präsentiert Quartalsergebnisse

Badger Daylighting wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,517 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 205,8 Millionen USD für Badger Daylighting, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 261,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,90 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 824,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,02 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

