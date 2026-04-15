Badger Daylighting Aktie
WKN DE: A3CPLR / ISIN: CA0565331026
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Badger Daylighting stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Badger Daylighting wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CAD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 191,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 247,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD, gegenüber 2,45 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 928,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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