Erste Schätzungen: Badger Daylighting zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Badger Daylighting wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,636 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Badger Daylighting noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 240,3 Millionen USD für Badger Daylighting, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 288,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD, gegenüber 2,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 960,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at