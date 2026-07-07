Erste Schätzungen: Badger Meter präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Badger Meter wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,02 USD. Dies würde einer Verringerung von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Badger Meter 1,17 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 220,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 7,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Badger Meter einen Umsatz von 238,1 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,79 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 911,9 Millionen USD, gegenüber 916,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at