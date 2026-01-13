Erste Schätzungen: Badger Meter stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Badger Meter lässt sich voraussichtlich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Badger Meter die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Badger Meter noch 1,04 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,06 Prozent auf 232,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,83 USD im Vergleich zu 4,23 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 928,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 826,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at