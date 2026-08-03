Erste Schätzungen: Baidu A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Baidu A wird voraussichtlich am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,55 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Baidu A noch 2,74 HKD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Baidu A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 37,03 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 35,30 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 30 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,94 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,60 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 35 Analysten auf durchschnittlich 149,47 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 139,99 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at