WKN DE: A0YCQ6 / ISIN: KYG070341048

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Baidu A wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,36 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 29,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,93 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 22 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,34 Prozent auf 36,41 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,90 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

30 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,57 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 8,93 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 143,69 Milliarden HKD, gegenüber 144,34 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

