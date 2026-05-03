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03.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Baidu A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Baidu A wird voraussichtlich am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen, dass Baidu A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,89 HKD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,70 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Baidu A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,08 Milliarden HKD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,66 HKD, gegenüber 1,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 151,63 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 139,99 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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