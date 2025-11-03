Erste Schätzungen: Baidu A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Baidu A wird voraussichtlich am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten schätzen, dass Baidu A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,98 HKD je Aktie erwirtschaftet.

21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,51 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Baidu A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 33,55 Milliarden HKD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 32 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,15 HKD im Vergleich zu 8,94 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 36 Analysten durchschnittlich bei 141,22 Milliarden HKD, gegenüber 144,34 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at