Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Baiducom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Baiducom wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 9,76 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Baiducom 1,98 USD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 32,71 Milliarden CNY für Baiducom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,75 Milliarden USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 54,36 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 9,16 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 38 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 129,01 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,50 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
