Erste Schätzungen: Baiducom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Baiducom öffnet voraussichtlich am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 10,64 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,81 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 32,03 Milliarden CNY für Baiducom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,52 Milliarden USD erzielt wurde.

31 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 47,96 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 129,31 Milliarden CNY, gegenüber 17,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at