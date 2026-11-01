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01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Baiducom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Baiducom lässt sich voraussichtlich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Baiducom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,41 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Baiducom ein EPS von -4,630 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 30,90 Milliarden CNY für Baiducom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,36 Milliarden USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 36,67 CNY, gegenüber 1,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 35 Analysten durchschnittlich auf 127,47 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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