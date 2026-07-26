Erste Schätzungen: Bain Capital Specialty Finance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bain Capital Specialty Finance wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,422 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bain Capital Specialty Finance ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Bain Capital Specialty Finance mit einem Umsatz von insgesamt 64,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,58 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 256,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 239,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at