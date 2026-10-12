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WKN DE: A0Q3XE / ISIN: INE917I01010

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bajaj Auto stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bajaj Auto gibt voraussichtlich am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 111,12 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 76,00 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 189,08 Milliarden INR gegenüber 157,35 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 40 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 428,62 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 385,00 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 40 Analysten von durchschnittlich 709,77 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 606,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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