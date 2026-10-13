Erste Schätzungen: Bajaj Electricals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bajaj Electricals präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 INR gegenüber 0,850 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,86 Milliarden INR gegenüber 11,07 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,83 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -7,880 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 48,39 Milliarden INR, gegenüber 44,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at