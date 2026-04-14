Bajaj Finance Aktie
WKN DE: A41B7Q / ISIN: INE296A01032
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bajaj Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bajaj Finance wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 8,06 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,24 INR je Aktie erzielt worden.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 24,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 184,69 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bajaj Finance für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 139,90 Milliarden INR aus.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,17 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 26,89 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 541,22 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 688,59 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
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