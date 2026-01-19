Erste Schätzungen: Bajaj Finance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bajaj Finance wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 10,31 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bajaj Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 6,85 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 140,22 Milliarden INR – ein Minus von 22,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bajaj Finance 180,58 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 33,03 INR, gegenüber 26,89 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 543,91 Milliarden INR im Vergleich zu 688,59 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

