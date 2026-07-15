Erste Schätzungen: Bajaj Finance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bajaj Finance äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 12,75 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,57 INR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bajaj Finance in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 146,13 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 195,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 40,44 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 30,60 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 644,45 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 820,79 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at