Bajaj Finserv Aktie
WKN DE: A3DUCP / ISIN: INE918I01026
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bajaj Finserv gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bajaj Finserv stellt voraussichtlich am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass Bajaj Finserv für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 17,79 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,50 INR je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 399,04 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 16,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 341,75 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 77,62 INR je Aktie, gegenüber 61,30 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1.615,44 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 1.434,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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