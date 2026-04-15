Bajaj Finserv Aktie
WKN DE: A3DUCP / ISIN: INE918I01026
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bajaj Finserv öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bajaj Finserv lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bajaj Finserv die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 8,80 INR. Dies würde einer Verringerung von 41,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bajaj Finserv 15,10 INR je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 379,66 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 362,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 63,32 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 55,60 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1.259,98 Milliarden INR, gegenüber 1.255,51 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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